Selv om Five Nights at Freddy's-skaperen Scott Cawthon har forlatt spillindustrien visste vi at serien ville fortsette, og nå har neste del fått sin lanserinsdato.

Som forventet dukket Five Nights at Freddy's Security Breach opp i kveldens State of Play-sending, og i tillegg til å vise mer av det store "Pizzaplex"-et, de tre hovedrobotene som forsøker å jakte oss ned og noen av måtene vi kan unnslippe dem på avslører traileren at spillet lanseres den 16. desember.