Fjerning av The Witcher 3: Wild Hunts kjønnsteksturer er "ikke en uttalelse mot nakenhet"

The Witcher 3: Wild Hunt har vært i overskrifter ganske mye de siste ukene, alle etter at fans oppdaget at kvinnelige karaktermodeller hadde fått kjønnsorganer i Next-Gen-utgaven av spillet. Dette har ført til en rekke uttalelser fra utvikler CD Projekt Red som har forklart at teksturene ikke skulle legges til.

Denne situasjonen har utviklet seg igjen, da CD Projekt Red nå har gitt en uttalelse til IGN, hvor den har avslørt mer om denne uvanlige skandalen.

"Som det ble forstått av CD PROJEKT RED inntil ganske nylig, var de aktuelle vulvateksturene en del av 'HD Monsters Reworked' (HDMR) mod, ikke 'Vaginas for Everyone' mod.

"I 2021, på tidspunktet for signering av opphavsrettsoverføringsavtalen, bekreftet HDMR mod-forfatteren til CDPR at de var eneforfatter av den aktuelle moden. HDMR mod-forfatteren ga CD PROJEKT RED rettigheter til å bruke modet og ble kreditert og kompensert for sitt arbeid.

CD Projekt Red har også fortsatt med å legge til at fjerningen av kjønnsorganets teksturer ikke er noen form for "uttalelse mot nakenhet eller modne temaer", og at det skjer utelukkende for å "opprettholde visuell sammenheng på tvers av alle karaktermodeller", da det å inkludere teksturene "ikke var noe vi planla fra starten."