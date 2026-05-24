Fjord slår Coward og La Bola Negra og blir Gullpalmen i Cannes 2026

HQ

"La Bola Negra eller Feigingen". Av de over 30 filmkritikerne vi spurte under vårt besøk i Cannes, var dette de to klart beste bud på potensielle Gullpalmevinnere. Men til manges overraskelse endte de begge opp med å ta hjem mindre, men likevel prestisjetunge kategoripriser, noe som banet vei for at Cristian Mungius Fjord ble Cannes 79s Gullpalme.

Mens Grand Prix gikk til Andreï Zviaguintsevs Minotaur, ble både Los Javis og Pawel Pawlikowski anerkjent som beste regissører ex-aequo for henholdsvis La Bola Negra og Fatherland. På den annen side ble det også delt ut dobbeltpriser til skuespillere, der Emmanuel Macchia og Valentin Campagne fra Cowards tok den mannlige prisen, og Virginie Efira og Tao Okamoto fra All of a Sudden fulgte etter med den kvinnelige prisen.

Fjord.

Her er den fullstendige listen over utmerkelser:

Spillefilm

Gullpalmen

Fjordregissert av Cristian Mungiu

Grand Prix

Minotaurregissert av Andreï Zviaguintsev

Prisen for beste regi (ex-æquo)

Javier Calvo & Javier Ambrossifor

Pawel Pawlikowski

for Fatherland

La bola negra & Fatherland.

Beste manus

Emmanuel MarreforA Man Of His Time

Juryens pris

Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)regissert av Valeska Grisebach

Beste skuespillerprestasjon

Soudain (Plutselig).

Virginie Efira og Tao Okamotoregissert av Hamaguchi Ryusuke

Beste mannlige skuespillerprestasjon

Coward.

Emmanuel Macchia og Valentin Campagneregissert av Lukas Dhont

Kortfilmer

Gullpalmen

Para los Contrincantes.

Para Los Contrincantes (For The Opponents)regissert av Federico Luis

Un Certain Regard

Un Certain Regard-prisen

Everytimeregissert av Sandra Wollner

Juryens pris

Elephants In The Fogregissert av Abinash Bikram Shah1. film

Juryens spesialpris

Iron Boyregissert av Louis Clichy

Beste mannlige skuespiller

Bradley Fiomona Dembeassetregissert av Rafiki Fariala

Beste kvinnelige skuespillere

Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegasregissert av Valentina Maurel

Caméra d'or

Caméra d'or-prisen

Ben'imanaregi Marie-Clémentine DusabejamboUn Certain Regard

La Cinef

Førstepris

Laser-Gato (Laser-Cat)regissert av Lucas AcherNYU, USA

Andrepris

Silent Voicesregissert av Nadine Misong JinColumbia University, USA

Felles tredjepris

regissert av Julius Lagoutte LarsenLa Fémis, Frankrike

Growing Stones, Flying Papers

regi Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Tyskland

---

Etter at vi selv deltok på den 79. Festival de Cannes, vil du snart finne våre fulle anmeldelser av filmer som Fatherland, Coward, La Bola Negra og Histoires de la Nuit (The Birthday Party), sammen med live-inntrykk og mer fra arrangementet.