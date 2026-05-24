Fjord slår Coward og La Bola Negra og blir Gullpalmen i Cannes 2026

De to krigsfilmene var blant favorittene sammen med Fatherland og Minotaur, men de fikk også anerkjennelse i andre kategorier.

"La Bola Negra eller Feigingen". Av de over 30 filmkritikerne vi spurte under vårt besøk i Cannes, var dette de to klart beste bud på potensielle Gullpalmevinnere. Men til manges overraskelse endte de begge opp med å ta hjem mindre, men likevel prestisjetunge kategoripriser, noe som banet vei for at Cristian Mungius Fjord ble Cannes 79s Gullpalme.

Mens Grand Prix gikk til Andreï Zviaguintsevs Minotaur, ble både Los Javis og Pawel Pawlikowski anerkjent som beste regissører ex-aequo for henholdsvis La Bola Negra og Fatherland. På den annen side ble det også delt ut dobbeltpriser til skuespillere, der Emmanuel Macchia og Valentin Campagne fra Cowards tok den mannlige prisen, og Virginie Efira og Tao Okamoto fra All of a Sudden fulgte etter med den kvinnelige prisen.

Fjord.

Her er den fullstendige listen over utmerkelser:

Spillefilm

Gullpalmen


Fjord
regissert av Cristian Mungiu

Grand Prix


Minotaur
regissert av Andreï Zviaguintsev

Prisen for beste regi (ex-æquo)


Javier Calvo & Javier Ambrossi
for La Bola Negra

Pawel Pawlikowski
for Fatherland

La bola negra & Fatherland.

Beste manus


Emmanuel Marre
forA Man Of His Time

Juryens pris


Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)
regissert av Valeska Grisebach

Beste skuespillerprestasjon


Virginie Efira og Tao Okamoto
i All Of A Sudden regissert av Hamaguchi Ryusuke

Soudain (Plutselig).

Beste mannlige skuespillerprestasjon


Emmanuel Macchia og Valentin Campagne
i Coward regissert av Lukas Dhont

Coward.

Kortfilmer

Gullpalmen


Para Los Contrincantes (For The Opponents)
regissert av Federico Luis

Para los Contrincantes.

Un Certain Regard

Un Certain Regard-prisen


Everytime
regissert av Sandra Wollner

Juryens pris


Elephants In The Fog
regissert av Abinash Bikram Shah
1. film

Juryens spesialpris


Iron Boy
regissert av Louis Clichy

Beste mannlige skuespiller


Bradley Fiomona Dembeasset
i Congo Boy regissert av Rafiki Fariala

Beste kvinnelige skuespillere


Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas
i Siempre Soy Tu Animal Materno regissert av Valentina Maurel

Caméra d'or

Caméra d'or-prisen


Ben'imana
regi Marie-Clémentine Dusabejambo
La Cinef

Førstepris


Laser-Gato (Laser-Cat)
regissert av Lucas Acher
NYU, USA

Andrepris


Silent Voices
regissert av Nadine Misong Jin
Columbia University, USA

Felles tredjepris


Aldrig Nok (Never Enough)
regissert av Julius Lagoutte Larsen
La Fémis, Frankrike

Growing Stones, Flying Papers
regi Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Tyskland

---

Etter at vi selv deltok på den 79. Festival de Cannes, vil du snart finne våre fulle anmeldelser av filmer som Fatherland, Coward, La Bola Negra og Histoires de la Nuit (The Birthday Party), sammen med live-inntrykk og mer fra arrangementet.



