Fjord slår Coward og La Bola Negra og blir Gullpalmen i Cannes 2026
De to krigsfilmene var blant favorittene sammen med Fatherland og Minotaur, men de fikk også anerkjennelse i andre kategorier.
"La Bola Negra eller Feigingen". Av de over 30 filmkritikerne vi spurte under vårt besøk i Cannes, var dette de to klart beste bud på potensielle Gullpalmevinnere. Men til manges overraskelse endte de begge opp med å ta hjem mindre, men likevel prestisjetunge kategoripriser, noe som banet vei for at Cristian Mungius Fjord ble Cannes 79s Gullpalme.
Mens Grand Prix gikk til Andreï Zviaguintsevs Minotaur, ble både Los Javis og Pawel Pawlikowski anerkjent som beste regissører ex-aequo for henholdsvis La Bola Negra og Fatherland. På den annen side ble det også delt ut dobbeltpriser til skuespillere, der Emmanuel Macchia og Valentin Campagne fra Cowards tok den mannlige prisen, og Virginie Efira og Tao Okamoto fra All of a Sudden fulgte etter med den kvinnelige prisen.
Her er den fullstendige listen over utmerkelser:
Spillefilm
Gullpalmen
Fjord
regissert av Cristian Mungiu
Grand Prix
Minotaur
regissert av Andreï Zviaguintsev
Prisen for beste regi (ex-æquo)
Javier Calvo & Javier Ambrossi
for La Bola Negra
Pawel Pawlikowski
for Fatherland
Beste manus
Emmanuel Marre
forA Man Of His Time
Juryens pris
Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)
regissert av Valeska Grisebach
Beste skuespillerprestasjon
Virginie Efira og Tao Okamoto
i All Of A Sudden regissert av Hamaguchi Ryusuke
Beste mannlige skuespillerprestasjon
Emmanuel Macchia og Valentin Campagne
i Coward regissert av Lukas Dhont
Kortfilmer
Gullpalmen
Para Los Contrincantes (For The Opponents)
regissert av Federico Luis
Un Certain Regard
Un Certain Regard-prisen
Everytime
regissert av Sandra Wollner
Juryens pris
Elephants In The Fog
regissert av Abinash Bikram Shah
1. film
Juryens spesialpris
Iron Boy
regissert av Louis Clichy
Beste mannlige skuespiller
Bradley Fiomona Dembeasset
i Congo Boy regissert av Rafiki Fariala
Beste kvinnelige skuespillere
Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas
i Siempre Soy Tu Animal Materno regissert av Valentina Maurel
Caméra d'or
Caméra d'or-prisen
Ben'imana
regi Marie-Clémentine Dusabejambo
La Cinef
Førstepris
Laser-Gato (Laser-Cat)
regissert av Lucas Acher
NYU, USA
Andrepris
Silent Voices
regissert av Nadine Misong Jin
Columbia University, USA
Felles tredjepris
Aldrig Nok (Never Enough)
regissert av Julius Lagoutte Larsen
La Fémis, Frankrike
Growing Stones, Flying Papers
regi Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Tyskland
Etter at vi selv deltok på den 79. Festival de Cannes, vil du snart finne våre fulle anmeldelser av filmer som Fatherland, Coward, La Bola Negra og Histoires de la Nuit (The Birthday Party), sammen med live-inntrykk og mer fra arrangementet.