Flash Wolves gjør esportshistorie ved å signere den eldste profesjonelle hittil

Esports er et spill for unge menn. I likhet med profesjonell idrett pleier vi å se yngre folk involvert i konkurransedyktig handling, men dette er neppe tilfelle for dagens nyheter. Den taiwanske organisasjonen Flash Wolves har skrevet historie ved å signere den eldste profesjonelle spilleren til dags dato til et større lag, etter å ha blitt litt av en sensasjon i kampverdenen, har Bruce "GamerBee" Hsiang sluttet seg til organisasjonen i en moden alder av 46 år gammel.

GamerBee har snakket om å bli med i en esportsorganisasjon i midten av 40-årene, og uttalte følgende: "I Taiwan kjenner alle Flash Wolves når det gjelder esportslag. Som en av Taiwans beste esportsorganisasjoner har de hatt toppspillere i spill som League of Legends, Arena of Valor og Hearthstone.

"De er utvilsomt et representativt lag i den taiwanske esportscenen. Etter å ha flyttet mellom utenlandske lag, er jeg endelig tilbake i Flash Wolves' taiwanske familie.

"Deres profesjonalitet og ressurser innen esports er ubestridelig. Jeg tror at med deres støtte kan jeg fokusere mer på trening og konkurranse, og strebe etter enda større mål!"

GamerBee er riktignok ikke et nytt barn på den konkurrerende kamp- og Street Fighter -blokken, ettersom han har konkurrert på scenen i flere tiår, og til og med dukket opp i store finaler på midten av 2010-tallet. Vi må se om han med støtte fra Flash Wolves kan komme tilbake til fjelltoppen og nok en gang stemple navnet sitt inn i Street Fighter historie.