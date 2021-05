Flashback 2 annonsert til konsoller og PC

I 1992 ble et av de mest innflytelsesrike spillene gjennom tidene sluppet på Amiga, nemlig Flashback. I 1993 kom det også til Mega Drive og etterfølgende til flere format. Det ble en stor hit, fikk en oppfølger som geter Fade to Black i 1995 og har fått flere nye utgaver siden det. Det finnes også en remake som ble sluppet i 2013 og en 25-årsjubileumsutgave som ble lansert i 2018.

Nå har Microids bestemt seg for å gi originalen en nummerert oppfølger, og skriver på Twitter:

"Flashback 2 is in production and will launch in 2022 on consoles and PC. Stay tuned for more information."

Det er dessverre den eneste informasjonen vi har. Om agent Conrad B. Hart er tilbake og hva historien handler om er på nåværende tidspunkt ikjent, så det er bare å vente og se. Med tanke på at det publiseres av Microids antar vi at "konsoller" betyr Playstation 4 og 5, Switch, Xbox One og Xbox Series.