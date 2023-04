Flashback 2 bekreftet å ankomme i november

HQ

Microids har avslørt når Flashback 2 vil debutere på PC og konsoller. Annonsert sammen med en ny spilltrailer, blir vi fortalt at tittelen kommer til PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch, alt en gang i november. Den nøyaktige datoen har ikke blitt detaljert.

Dette spillet, som vil være en oppfølger til 1992-tittelen, utvikles av originalens skaper, Paul Cuisset, sammen med Microids Lyon / Paris-studioer, og beskrives som følger:

"I det 22. århundre strekker De forente verdener seg over hele solsystemet, men denne roen trues av Morph-invasjonen ledet av den fryktinngytende general Lazarus. På jakt etter sin livslange venn Ian, dykker Conrad B. Hart nok en gang inn i et fantastisk eventyr fullt av vendinger og avsløringer med hjelp av sine få allierte, inkludert A.I.S.H.A., hans ikoniske AI-drevne våpen!"

For å legge til traileren og utgivelsesvinduet, avslørte Microids også et par utgaver av Flashback 2, med Limited Edition inkludert basisspillet, en Steelbook og det digitale lydsporet, og Collector's Edition med alt dette innholdet samt den originale Flashback som en digital utgave, en 8-tommers figur av Conrad, tre litografier, et merke og to klistremerkeark. Prisene på disse to utgavene ble ikke offentliggjort.

