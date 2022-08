Flashback 2 utsatt til 2023

Siden dette har vært et nesten latterlig par måneder med tanke på utsettelser, bør det ikke komme som en overraskelse for noen at vi også starter denne uken med en ny utsettelse. Denne gangen er det Microids som melder via Twitter at Flashback 2 dessverre må utsettes.

Det var opprinnelig planlagt utgitt sent i 2022, men er nå flyttet til en gang i 2023. Utgiveren skriver at "en mer nøyaktig lanseringsdato vil bli delt på et senere tidspunkt" samtidig som de lover å holde oss jevnlig oppdatert om utviklingsfremdriften.

Det originale Flashback ble utgitt tilbake i 1992, noe som betyr at oppfølgeren nå går glipp av 30-årsjubileet. Men heller det enn et uferdig spill, eller hva?