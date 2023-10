Flashback 2s forklart i ny video

HQ

Etter en gameplaypresentasjonen av Flashback 2 i forrige måned har Microids nå bestemt seg for at det er på tide at vi får vite mer om historien i Conrad B. Harts nye eventyr.

Denne gangen står hele verden på spill når vi blir invadert av romvesener kalt Morphs, ledet av general Lazarus. Din oppgave er å hjelpe Conrad B. Hart med å finne vennen Ian, som har kunnskapen som skal til for å hindre de fæle Morphs i å ødelegge vår sivilisasjon. I tillegg til en bedre titt på både historien og hvordan den blir fortalt får vi også se litt gameplay fra det som forhåpentligvis blir et spennende eventyr der vi får besøke steder som "New Tokyo, New Washington og Titans jungel".

Flashback 2 lanseres 16. november til PC, PlayStation, Switch og Xbox.