Flere Baldur's Gate III-spillere har sex med et tentakelmonster enn en bjørn

Tiden flyr, så det er litt over et år siden Baldur's Gate III ble lansert. Larian Studios har bestemt seg for å feire dette ved å dele litt morsom informasjon om valgene vi har tatt i spillet.

Dette inkluderer at over 93 prosent av Baldur's Gate III-spillerne har valgt å dra på eventyr som en tilpasset avatar. Astarion har selvsagt vært den mest populære karakteren blant de få som bruker en originalkarakter. Vi får også en oversikt over de mest brukte klassene og rasene, valgte vanskelighetsgrader, hvem vi valgte å tilbringe natten med og mye mer.

Apropos å tilbringe natten med, er det verdt å merke seg at mindre enn en tredjedel av spillerne som lå med Halsin, gjorde det med bjørneformen hans. Det betyr at flere hadde sex med keiseren og tentaklene hans enn med vår hårete venn...

Overrasker noe av denne informasjonen deg?