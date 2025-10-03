Flere bilder fra det skrinlagte Star Wars: Knights of the Old Republic Remake dukker opp på nettet

HQ

RPG-fans vil kanskje se noe offisielt fra Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, men dessverre ser det ut til at spillet fortsatt er år unna i beste fall. Etter at utviklingen hos Aspyr ble skrotet og overlevert til Saber Interactive, ser det ut til at prosjektet faktisk startet på nytt.

Vi har imidlertid sett bilder dukke opp på nettet fra den hermetiske Aspyr-versjonen. Tidligere så vi konseptkunst av Kashyyyk i spillet, og nå takket være MP1st har vi noen skjermbilder under utvikling.

Disse skjermbildene kommer fra en ikke navngitt tidligere Aspyr-artist, og viser først og fremst våpen, rekvisitter og noen veldig grunnleggende spillstrukturer. Utseendet til våpnene i seg selv viser hvor mye av en visuell oppgradering vi ville ha fått fra det klassiske RPG, og hvis vi ser på skjermbildet som ser ut som en ekstremt tidlig versjon av gameplay, får vi også litt av en ide om hvordan spillet kan ha fungert.

Ledsagerbytte er i utseendet nederst til høyre på skjermbildet, og vi vil se spillet fra et tredjepersonsperspektiv med avstands- og nærkamp på tilbud. Det er vanskelig å si hvor like Aspyr- og Saber-versjonene av nyinnspillingen vil være, men med tanke på at de begge har samme kildemateriale, kan vi ikke forestille oss at nyinnspillingen som for tiden er i arbeid, vil pilte for langt unna den.