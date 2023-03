Flere CS: GO 2-bevis kommer på rekke og rad

HQ

Tidligere denne måneden rapporterte vi at Counter-Strike: Global Offensive-oppfølger kan være på vei. Etter noen uker med flere og flere bevis som hoper seg opp har vi nå fått den klareste indikasjonen på at dette er ekte.

PCGamesN har lagt merke til et nytt varemerke fra Valve for "CS2", som bare ytterligere oppildner ryktene om et nytt spill. Dette varemerket refererer også til relaterte egenskaper, arkivert under de amerikanske registreringsnumrene 5857740 og 5857738 som er relatert til innleveringene for Counter-Strike og CS: GO.

Selv om et CS:GO 2 virker mer sannsynlig enn noensinne er det fortsatt mulig at dette bare er en Source 2-versjon av spillet, og selv om det vil komme med en betydelig visuell oppgradering og oppdatering til det originale spillet vil det ikke avlede fra gameplayet som har gjort Counter-Strike: Global Offensive så populær.

Hva vil du se i CS:GO 2?