Flere detaljer om det ryktede 'Titanfall 3' -prosjektet

Til tross for rykter og rapporter som ofte antydet at Respawn ikke jobbet med et nytt kapittel av Titanfall -franchisen, har en rekke lekkasjer nylig begynt å gjøre rundene og hevdet at dette langt fra var nøyaktig.

Informasjonen kommer fra leaker Osvaldatore, som tidligere kom ut og uttalte at spillet var i produksjon, og de har nå bygget videre på dette ved å merke seg at det faktisk er nærmere debut enn vi hadde forventet.

Den siste mengden informasjon hevder at Titanfall 3 bygges på Unreal Engine 5, har en enspillerkampanje, et flerspillertilbud med en live-service-tilnærming, en hovedspillmodus kalt Extraction, tilleggsmoduser som inkluderer Titanfall 2 klassikere som Team Deathmatch, Control, og Arenas, at det vil inneholde noen tilbakevendende Apex Legends karakterer, har et fungerende værsystem, og at det er "nesten komplett".

Siden dette bare er et rykte, bør all informasjon selvsagt tas med den største forsiktighet, men det ville jo vært herlig å se Titanfall komme tilbake, ikke sant?