Flere figurer presenteres for Super Mario Party Jamboree

HQ

Nintendo overrasket oss i sommer med en fullspekket Nintendo Direct som viste at det fortsatt er mye liv igjen i Switch. Dette inkluderer ikke minst et nytt Mario Party som slippes i oktober.

Spillet heter Super Mario Party Jamboree, og består for det meste av helt nytt innhold med over 110 minispill og omfattende nettstøtte, men også noen nytolkninger av eldre spill i serien. Nå, via Instagram og X, har Nintendo presentert flere av karakterene som er med i spillet. Blant dem finner vi noen overraskelser (og noen ikke så overraskende hvis du har sett på trailere med et skarpt øye):



Birdo



Boo



Goomba



Monty Mole



Peach



Spike



Toad



Toadette



Hvem foretrekker du å spille som i Mario Party-serien?