Flere kommende MultiVersus -figurer lekket

Hvis du anser det som spoilere hvilke karakterer som kommer til MultiVersus, bør du slutte å lese her og sjekke noen andre av våre nyheter og tekster i stedet.

Er du fortsatt her? Vel, vi kan fortelle deg at X-bruker AusilMV har gjort litt data mining og funnet mange ganske spennende bevis om hva som kommer til spillet. Faktisk spennende nok til at personens konto er i faresonen ettersom den ble rapportert flere ganger i går og tvunget til å fjerne bilder.

Uansett er det bevis i filene på at Daffy Duck, Samurai Jack og Aquaman er på vei, samt tilsynelatende The Powerpuff Girls. Brukeren har også delt bilder av kommende skins og avslører navnet på flere scener som er på vei, inkludert The Cat Concerto - som er navnet på en veldig klassisk Tom & Jerry-episode.

Foreløpig er informasjonen ubekreftet, men AusilMV støtter teoriene med bildebevis samt tekst fra spillets filer - noe som tyder på at dette i det minste er hva utviklerne har tenkt på.

Forresten, vi anmeldte MultiVersus i går, og du kan lese den her.

Takk Insider Gaming