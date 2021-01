Flere PlayStation 4- og PlayStation 5-spill har fått lanseringsvindu

Du ser på Annonser

Sony har virkelig vært glade i å avsløre lanseringsmåneder eller i alle fall vindu til kommende PlayStation 4- og PlayStation 5-spill med liten skrift i trailere den siste tiden, og i kveld gjorde de det like gjerne i en pressekonferanse også.

Sony Interactive Entertainment-presidenten Jim Ryan fikk nemlig noen minutter i Sony sin Consumer Electronics Show-konferanse i kveld, og siden de viste klipp vi allerede hadde sett fra flere kommende spill ble det hele i kjent stil avsluttet med liten skrift. Den avslører blant annet at Kena: Bridge of Spirits skal komme i mars, Solar Ash i juni, Little Devil Inside i juli, Ghostwire Tokyo og Stray i oktober, Square Enix sitt storprosjekt kalt Project Athia i januar 2022 og Capcom sitt mystiske Pragmata har tydeligvis blitt utsatt til 2023.

Samtidig blir det gjentatt at Ratchet & Clank: Rift Apart og Horizon Forbidden West lanseres en gang i år. En siste småartig detalj er at Hitman 3 tydeligvis kommer ut i "Januray". Noen hadde det visst travelt da de skrev dette, så da passer det godt å minne dere på at de andre lanseringsvinduene selvsagt vil kunne endres også.