Flere prisjusteringer kan være på vei for PS Plus

Selv om PlayStation Plus fortsatt ikke føles som et like godt kjøp som Xbox Game Pass er for mange brukere, har inkluderingen av Extra og Premiums spillkatalog bidratt til å gjøre konkurransen litt hardere. Uansett hva du synes om abonnementsmodellen, registrerer spillere seg tilsynelatende i hopetall.

Det er i hvert fall ifølge en samtale mellom Hermen Hulst og Hideaki Nishino, to spillsjefer i Sony, som sa at flere abonnenter begynner å velge de dyrere nivåene.

Omtrent 38% av alle PlayStation Plus-abonnenter har et Extra- eller Premium-abonnement, ifølge Sonys siste statistikk. "PlayStation Plus er høyt verdsatt av spillerne våre og fortsetter å drive engasjement," sa Nishino. "Dette er selv etter de globale prisøkningene vi implementerte i FY2023, og mer nylig, de lokale prisøkningene i utvalgte land, for å forbedre prisstrategien vår ... PlayStation Plus-tjenesten tilbyr stor verdi for spillerne våre, og vi vil fortsette å legge til mer verdi og justere prisstrategien vår på en dynamisk måte for å maksimere lønnsomheten."

Så hvis du håpet at prisen på PlayStation Plus Essential, Extra eller Premium kunne fryse, bør du kanskje tenke deg om en gang til. Men Nishino sier i det minste at det er planer om å gi mer verdi for abonnentene. Kanskje noen store dag 1-spill vil bidra til å øke disse tallene.