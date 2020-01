Flere rykter peker på Elden Ring-lansering i juni

Elden Ring er fortsatt et litt mystisk spill, for vi fikk jo en flott trailer på fjorårets E3, men siden da har FromSoftware fortalt oss absolutt intet om spillet. Spillet ble vist i en trailer til på The Game Awards, men det ble ikke sagt et ord om det under showet.

Så når har FromSoftware tenkt til å vise det frem ordentlig, og når kommer det? Tidligere har flere rykter pekt på en lansering allerede i juni, og nå blir de støttet av enda flere. SegmentNext har nemlig skrevet en liten nyhetsartikkel, hvor også de påstår at spillet lanseres i juni.

Ikke bare det, de sier også at FromSoftware selv tidligere har oppdatert deres hjemmeside med et lanseringsvindu i juni, men at dette raskt ble fjernet igjen.

Det er altså en del rykter som peker i samme retning nå, men det er naturligvis ikke en bekreftelse - den ser det ut til at vi må vente litt med.