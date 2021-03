Flere spennende Resident Evil-nyheter kommer i april

Du ser på Annonser

To måneder har gått siden Capcom innså at Resident Evil er såpass populært at franchisen kan ha en egen stream fylt med nyheter. Den gangen fikk vi både Resident Evil Village sin lanseringsdato og en demo på PlayStation 5. Samtidig lovet de mer nytt og enda en demo senere, og begge deler vil tydeligvis skje i april.

For Capcom feirer Resident Evil sin 25-årsdag ved å annonsere at en ny Resident Evil-stream vil komme en gang i april. Hva denne vil inneholde ønsker de ikke å si enda, men med lovnader om en demo, filmen noen måneder unna, Netflix sin Resident Evil: Infinite Darkness og mer er det lov å håpe på mye spennende.