Flere spillere rapporterer at Amazons MMO New World ødelegger deres RTX 3090-grafikkort

Nvidias GeForce RTX 3090 er blant spillverdenens mest ettertraktede grafikkort, og grunnet den globale mangelen på mikrochiper er de nesten umulig å få tak i uten å betale skyhøye summer.

Derfor er det ekstra ergerlig at flere brukere nå advarer om at den lukkede betaen for Amazons nye MMO New World ødelegger deres 3090-kort. Det meddeler Windows Central.

"Playing the New World beta on my EVGA 3090 has fried my graphics card completely. There are many accounts of this same thing happening with the same card with the same game," skriver Twitter-brukerenGladd, og en tråd om problemet på spillets offisielle Reddit-side har på under ett døgn fått mer enn 400 kommentarer.

Problemet virker å stort sett omfatte EVGA RTX 3090-kort, men brukere med andre varianter har også rapportert at spillet enten helt har ædelagt deres grafikkort eller ført til overoppheting og andre forstyrrelser.