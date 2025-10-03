Flere Super Mario Galaxy-sanger lagt til Nintendo Music

HQ

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy er nå utgitt, og gir både gamle fans og nytt publikum sjansen til å oppleve to av Marios fineste eventyr i oppfrisket tilstand. For å markere dette utvider Nintendo nå sitt bibliotek med lydspor i Nintendo Music -appen med tre sanger fra de to titlene.

Disse er Good Night fra Super Mario Galaxy, samt Special Someone og Twins fra Super Mario Galaxy 2. De er tilgjengelig for gratis lytting dersom du abonnerer på Switch Online.

Les vår anmeldelse av Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 her, og har du planer om å prøve disse klassikerne i helgen?