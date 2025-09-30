Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

HQ

Nintendo er ikke fremmed for å bringe gamle klassikere tilbake og gi dem ut på nytt, og når det gjelder deres fremste maskot Mario og hans plattformeventyr, er det mer regelen enn unntaket at det kommer en ny versjon før eller siden. Når kalenderen viser oktober 2025, er det faktisk på tide igjen, og denne gangen vil det være to titler i form av Super Mario Galaxy og Super Mario Galaxy 2. Begge de to spillene er nå ganske gamle, med henholdsvis 18 og 15 år på baken, og det store spørsmålet er om disse gamle mesterverkene fortsatt holder mål i dag. Det korte svaret er "ja", men det er et par forbehold du bør ha i bakhodet før du går til anskaffelse.

18 år har gått, men magien er der fortsatt.

Tilbake i 2020 kunne de som ønsket å spille Super Mario Galaxy i bærbart format gjøre det med lanseringen av Super Mario 3D All-Stars for Nintendo Switch. Den gang ble eventyret pakket sammen med Super Mario 64 og Super Mario Sunshine, men denne gangen er begge disse titlene lagt til side for å gi plass til oppfølgeren, Super Mario Galaxy 2. Begge Galaxy -spillene ble sett på som sanne mesterverk da de kom ut, og etter å ha spilt gjennom begge plattformklassikerne nok en gang, kan jeg bekrefte at magien fortsatt er intakt.

Det er vanskelig å finne denne typen lekenhet i både nivådesign og gameplay i dag (bare Astro Bot og nyere Mario-titler kan konkurrere), og den kreative ekspertisen er tydelig i begge spillene fra start til slutt. Så hvis du ikke har hatt sjansen til å spille gjennom disse perlene, kan jeg ikke anbefale denne fullpakkede pakken høyt nok. Hvis du derimot har spilt dem før, er det mindre nytt å se frem til.

Du trenger ikke å bruke bevegelseskontroller like mye som i 2007, men du kan fortsatt vifte med armene hvis du vil.

Visuelt har både Super Mario Galaxy og oppfølgeren aldri sett så bra ut før. Vi snakker om mer attraktive modeller, høyere oppløsning og jevnere bildefrekvens. Er forskjellen enorm? Nei, men det er nok til at du føler at spillkoden har fått en velfortjent oppdatering for å passe til et mer moderne publikum. Med 4K-oppløsning (i dokket modus) ser Marios reise fra galakse til galakse mer flytende og jevn ut på en stor skjerm, og i bærbar modus fungerer 1080p godt for å bringe detaljer og teksturer til liv. Jeg må imidlertid påpeke at jeg bare har testet begge spillene på min Switch 2 og derfor ikke kan rapportere om hvordan det fungerer på den eldre maskinvaren i originalen Switch. Så nå vet du det.

I bærbar modus kan du samle "stjernebiter" ved hjelp av gyrokontrollen.

Bortsett fra den grafiske oppdateringen er det som nevnt lite annet som er nytt. En "assist-modus" er bakt inn, i likhet med Donkey Kong Country Returns HD, der du kan få flere liv og hjelp hvis du føler at utfordringen er for krevende. Dette er selvsagt flott for yngre spillere, men siden originalene ikke var spesielt avanserte (bortsett fra noen få oppdrag), er tillegget lettere å trekke på skuldrene av og mindre som noe som var etterspurt eller ønsket av massene.

I tillegg til dette er det også et par narrative detaljer, ettersom bildedagboken fra Super Mario Galaxy (1) har blitt utvidet med et nytt kapittel som byr på koselige bilder og eventyrlignende tekster. Oppfølgeren har også fått en lignende oppdatering som avslører mer om karakteren Rosalina, som begge titlene kretser rundt, og ønsker man litt mer "lore" fra Mario-universet, er tilleggene kjærkomne. For min del føltes imidlertid også dette litt halvveis, og det er absolutt ingenting som rettferdiggjør den høye prisen du må betale for å være med på moroa.

Spillene er ikke vanskelige, men nå kan du få hjelp hvis de blir for utfordrende.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 er en dyr affære, i hvert fall når man tar i betraktning at dette er to svært gamle spill. Det koster £58.99/€69,99 å kjøpe begge titlene, og selv om du kan kjøpe bare ett av spillene (fungerer kun digitalt), må du likevel ut med rundt halvparten av den totale prisen for å få glede av noe som i utgangspunktet ble lansert omtrent samtidig som det første iPhone.

Spørsmålet om pris er både subjektivt og relativt, ettersom det er mulig å argumentere både for og imot beløpet som kreves. Å betale full pris for to spill som fortsatt holder svært høy standard er selvsagt ikke noe å bli opprørt over, men når man kan finne originalene til Nintendo Wii på diverse auksjonssider for en brøkdel av prisen, er det vanskelig å se bort fra at prisen er i overkant høy. Denne anmeldelsen handler ikke bare om hvor gode disse to spillene er, nei, denne teksten tar også sikte på å fremheve hvor mye innsats Nintendo har lagt ned i sin siste nye versjon, og hvor mye merverdi forbrukerne får av enten å prøve titlene for første gang eller å få lov til å gjenoppleve en elsket klassiker på en mer moderne konsoll.

Designet er tidløst.

Med dette i bakhodet har Nintendo absolutt gjort en god jobb med å oppdatere to mesterlige eventyr, men de kunne definitivt ha lagt til mer innhold eller holdt litt igjen når det gjelder prisingen. Slik det er nå, er det umulig å ignorere at denne pakken føles litt grådig basert på hva du får i bytte for dine hardt opptjente penger. Hvis du aldri har spilt Super Mario Galaxy eller den kommende oppfølgeren, kan jeg uten å nøle anbefale deg å kjøpe begge spillene. Når det gjelder generell spillglede, vil du ikke bli skuffet, da dette er to fantastiske plattformtitler som fortsatt holder mål, og litt til. Men hvis du, som meg, er av den gamle skolen og allerede har reddet Princess Peach i begge Marios galaktiske eventyr, kan du med god samvittighet hoppe over denne nye versjonen, eller alternativt grave frem Wii-konsollen din og oppleve nostalgien på den måten. Spillene er fortsatt like fenomenalt gode som du husker dem, og den forbedrede grafikken kan tilføre litt sårt tiltrengt finpuss, men ikke så mye mer enn det.