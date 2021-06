Flere Ubisoft-spill på vei til Google Stadia

Du ser på Annonser

Ubisoft meddeler at flere av deres klassikere fra forrige generasjon snart slippes til Google Stadia. Listen over titler inkluderer fanfavoritter som Rayman Legends, Assassin's Creed: Black Flag og Far Cry: Blood Dragon. Det er dog uklart for øyeblikket når de vlir tilgjengelig på tjenesten.

Listen over tilgjengelige spill på Stadia kommer med dette til å være over 100. Allerede er blant annet Far Cry 5, Assassin's Creed: Valhalla og Ghost Recon: Wildlands tilgjengelig på tjenesten.

Du kan se hele lusten over Ubisoft-spillene som er på vei nedenfor: