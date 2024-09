Florence Pugh danner et team av mistilpassede i Marvels Thunderbolts*

HQ

Marvel har som mål å gå tilbake til sin mer tradisjonelle rytme for kinopremierer i 2025, og går tilbake til en lanseringsplan med flere filmer som starter i februar med Captain America: Brave New World og deretter følges av Thunderbolts* i mai.

Apropos sistnevnte har vi nå fått en forsmak på denne filmen i en trailer som viser Florence Pughs Yelena Belova som danner et team av skurker og antihelter etter at de alle ble sendt ut på en jobb og tilsynelatende forventes å drepe hverandre. Dette teamet vil inkludere David Harbours Red Guardian, Wyatt Russells U.S. Agent, Hannah John-Kamens Ghost, og Olga Kurylenkos Taskmaster. Teamet vil etter hvert bli forsterket av Sebastian Stans Bucky Barnes, men i denne traileren ser han ut til å være mer av et problem for Thunderbolts* å forholde seg til.

Handlingen holdes hemmelig, men den vil utvilsomt dreie seg om Julia Louis-Dreyfus' irriterende Contessa Valentina Allega De Fontaine og Lewis Pullmans Bob (også antatt å være Sentry).

Thunderbolts* Filmen er ventet å komme på kino 2. mai, og du kan se traileren nedenfor.