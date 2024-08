Florence Pugh gjorde et vanvittig stunt for Marvels Thunderbolts*

HQ

I motsetning til de fleste nyere Marvel filmer, som hovedsakelig er spilt inn på en grønn skjerm, har Thunderbolts* regissør Jake Schreier valgt å være så ekte som mulig, og foretrekker å filme på stedet og koordinere ekte stunts der det er mulig.

Florence Pugh fortalte CBR i juli at hun likte å jobbe med regissøren fordi det er en "veldig spesifikk tone og en veldig unik historie som vi alle er så takknemlige for at Jake kan fortelle."

Takknemlig er absolutt et interessant ordvalg fra Pugh, som spiller Yelena Belova (den fraseparerte lillesøsteren til Scarlet Johanssons Black Widow) i Thunderbolts*, da hun avslørte til Variety på San Diego Comic-Con på en veldig rask måte at hun hadde hoppet ut fra verdens nest høyeste bygning for filmen.

Pugh utdypet senere denne opplevelsen på arrangementet, og sa: "Jeg tror vi alle har lyst til å gjøre kule stunts. Denne filmen er så fantastisk og bisarr, og den er veldig modig, og det er på grunn av denne rollebesetningen."

Energien rundt Thunderbolts* ser ut til å være smittsom, og David Harbour (som spiller Red Guardian i filmen) sier at Pugh var "elektrisk å jobbe med". Med tanke på all den entusiasmen som teamet bak filmen har vist, ser det ut til at fansen kan ha noe å glede seg til.