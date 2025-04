Florescent forlater Apeks Valorant Champions Tour-troppen

HQ

I desember skrev Ava "Florescent" Eugene historie ved å bli den første kvinnelige spilleren som konkurrerte i den mannsdominerte Valorant Champions Tour. Etter å ha knust det absolutt i Game Changers -divisjonen, så Florescent ut til å ha en lys fremtid i VCT, noe som ble bekreftet da hun signerte med Apeks 'hovedtropp. Dette har imidlertid ikke vært så fruktbart som noen av partene hadde håpet, og nå skilles deres veier.

I en uttalelse, Apeks bemerker at Florescent vil trekke seg fra VCT 2025-sesongen. Årsaken ser ut til å være at Florescent ikke har funnet det spesielt lett å flytte til Berlin, Tyskland for å være en del av Apeks team, med det som tar en toll på hennes personlige liv.

Nærmere bestemt legger Apeks til: "Ava begynte å spille Valorant i en alder av 14 år og fortsatte å signere sin første kontrakt da hun var 15. Etter å ha konkurrert på høyeste nivå i Valorant siden den gang, har hun måttet ofre mesteparten av tenårene sine for å konkurrere, noe som til slutt har begynt å ta sin toll. Flyttingen til Berlin skapte også en større avstand mellom henne og venner og familie hjemme."

Apeks bemerker at til tross for at de er litt skuffet over at det har gått så langt, er de "ikke mer stolte" av Florescent for at hun "nesten umiddelbart fikk tvilerne til å forstumme og beviste nøyaktig det vi visste hele tiden."

Det er uklart hvem Apeks vil målrette mot som Florescents erstatning, men laget skilte seg også nylig med Peter "Governor" No, noe som betyr at det har to åpne plasser på sin aktive liste.