Florian "Big Nasty" Munteanu blir Krieg i Borderlands-filmen

Jeg skrev det i forrige uke da Ariana Greenblatt fikk rollen som Tiny Tina og skriver det igjen: vi skal visst få nytt om Borderlands-filmen hver uke. Denne gangen er det enda et navn som ikke er like kjent som Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis eller Kevin Hart for de aller fleste.

Gearbox og Lionsgate bekrefter at det er Florian "Big Nasty" Munteanu, i hovedsak kjent for Creed II, som skal spille psychoen Krieg i Borderlands. Det skal jo bli en interessant rolle å fylle...