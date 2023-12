Florida Joker anklager GTA VI for å ha brukt hans likhet uten samtykke

HQ

Traileren til GTA VI slo ned som en bombe denne uken, og mange la merke til hvordan Rockstar nok en gang satiriserte USA, nærmere bestemt Florida. Denne gangen ved å la kjente, virale klipp av ulike personer fra Florida ta plass i spillet. En av disse er Lawrence Sullivan, også kjent som Florida Joker, som mener at han ble portrettert i spillet mot sin vilje.

I en video rettet mot Rockstar sier Sullivan "[you] took my likeness, you took my life" og at han vil ha to millioner dollar i erstatning.

Jokeren fra Florida gjorde seg opprinnelig bemerket for seks år siden da han ble arrestert, anklaget for å ha rettet en pistol mot forbipasserende biler.

Dette er ikke første gang en "kjendis" anklager Rockstar for å bruke virkelige personer uten samtykke. I 2014 saksøkte Lindsay Lohan GTA-studioet på grunn av en karakter i GTA V, men to år senere falt dommen:

"[faller] ikke inn under lovens definisjoner av 'reklame' eller 'handel'. Dette videospillets unike historie, karakterer, dialog og miljø, kombinert med spillerens mulighet til å velge hvordan han/hun vil gå frem i spillet, gjør det til et verk av fiksjon og satire."

Det gjenstår å se om Lawrence "Florida Joker" Sullivans krav går igjennom. Sjekk ut den visuelle likheten nedenfor.