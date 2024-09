FlyQuest blir de siste LCS-mesterne noensinne

HQ

Etter harde kamper har FlyQuest vippet et utrolig dominerende Team Liquid-lag av pinnen og blitt de siste LCS-mesterne noensinne (som vi kjenner det).

Etter å ha endt på tredjeplass i den ordinære sesongen bak TL og Cloud9, spratt FLY tilbake fra et tidligere 3-2-tap mot TL for å vinne over dem 3-1 i finalen Bo5-serien.

Dette seige FLY-laget har unge og hjemmedyrkede spillere i Busio og Massu i bot-banen, sammen med den importerte spiller Quad i midtbanen og EU-veteranene Bwipo og Inspired i henholdsvis topp-banen og jungel-rollen.

Det er et viktig øyeblikk for FLY, men seieren må smake enda bedre med tanke på at dette har vært den siste LCS-finalen noensinne, i det minste i sitt nåværende format.

Snart vil den amerikanske ligaen slå seg sammen med LLA og CBLoL for å danne en nord/sør to-konferanseliga-region, som helt sikkert vil endre ting på konkurransefronten.

Den enorme åpningsseremonien for årets finale ga fansen en vandring gjennom LCS-historien, og viste frem noen av dens største figurer som Bjergsen og Doublelift.

Nå bærer FLY den fakkelen, da de går inn i Worlds som NAs representanter.