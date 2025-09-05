FlyQuest erter stor League of Legends kunngjøring etter å ha reflektert over hvordan "landskapet har endret seg"

HQ

Den konkurransedyktige League of Legends verden har endret seg mye gjennom årene, spesielt i Nord-Amerika, hvor Riot har slitt med å utvikle en scene som er like vellykket som LEC og de forskjellige asiatiske ligaene. Faktisk har forskjellige store navnorganisasjoner forlatt, og flere vil snart gjøre det når de berømte titanene enten går ut for å konkurrere i andre regioner eller forlater scenen helt.

Med dette i bakhodet har nå FlyQuest ertet en større kunngjøring som dreier seg om sin posisjon i League of Legends. Vi vet ikke nøyaktig hva dette vil referere til for øyeblikket, ettersom den fullstendige kunngjøringen vil bli gjort kl 19:00 BST / 20:00 CEST i dag, 5. september. Men vi har en uttalelse som legger til :

"Siden 2017 har FlyQuest vært en stolt del av League of Legends økosystem. Våre seire, prestasjoner og andre utallige øyeblikk i denne scenen har formet oss til den vi er og definert vår kjærlighet til e-sport.

"Det er imidlertid umulig å ignorere hvor mye landskapet har endret seg.

"Med utgangene til organisasjoner som Team SoloMid, Counter Logic Gaming, Evil Geniuses og nylig 100 Thieves, har vi måttet se innover som et selskap og spørre hvordan fremtiden til League of Legends - og FlyQuests plass i den - ser ut."

Uttalelsen er vag, men de ofte pålitelige folkene på Sheep Esports har publisert en rapport der det hevdes at FlyQuest vil forlate LTA og dra til Kina for å erstatte Royal Never Give Up i LPL. Vi må se om dette til slutt blir tilfelle senere i dag.