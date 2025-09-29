esports
League of Legends
FlyQuest løfter trofeet og vinner LTA 2025
Det nordamerikanske laget beseiret Vivo Keyd Stars i den enorme turneringen.
HQ
League of Legends Championship of the Americas 2025-sesongen ble avsluttet i går, da Regional Championship var vertskap og satte de beste fra LTA North mot de beste fra LTA South.
Etter en tøff rekke arrangementer fortsatte FlyQuest sin dominans, og bygde videre på å vinne Split 2 og Split 3, ved også å beseire Vivo Keyd Stars og løfte Regional Championship også.
Dette resultatet betyr også at vi vet hvilke tre LTA -lag som vil være til stede på Worlds, ettersom FlyQuest og Vivo Keyd Stars får selskap av 100 Thieves, som sikret seg billetten ved å beseire Red Canids i semifinalen i den nedre braketten, før de tapte for Vivo Keyd Stars i finalen i den nedre braketten.