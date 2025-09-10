FlyQuest suspenderer Bwipo etter å ha kommet med sexistiske bemerkninger

HQ

FlyQuest Bwipo har allerede sikret seg billetten til League of Legends Worlds 2025, takket være seedingen i LTA Playoffs, men laget er fortsatt på jakt etter et trofé og de respektive premiepengene i det regionale arrangementet.

Det må imidlertid gjøre det uten en av stjernespillerne sine, ettersom det har suspendert Gabriël "Bwipo" Rau fra sin aktive oppstilling, alt etter at den belgiske spilleren kom med noen ganske usmakelige sexistiske markeringer under en nylig strøm.

I henhold til FlyQuest: "Nylig kom Bwipo med sexistiske kommentarer som er antitetiske til FlyQuests kjerneverdier. Hver dag prøver vi å gjøre spillområdet bedre, og det inkluderer å hjelpe alle med en lidenskap for konkurranse til å nå høyest mulig spillnivå.

"Det er derfor vi er så stolte av RED-programmet og arbeidet vårt med å løfte frem ulike og underbetjente grupper i spillverdenen.

"Kommentarer som kan avskrekke selv én ung kvinne fra å forfølge drømmen om å bli proffspiller, skader e-sportens fremtid, og det tar vi veldig alvorlig. Selv om vår første impuls er å opplyse når slike åpenbart uvitende kommentarer kommer, er ansvarlighet også en av kjerneverdiene i organisasjonen vår.

"Som et resultat vil vi suspendere Bwipo fra spill for neste serie i LTA-sluttspillet og donere premiepengene hans til formål som støtter kvinner i spill."

Bwipo har siden svart, og har uttalt følgende: "Hei alle sammen, jeg vet at jeg tabbet meg ut. Kommentarene mine var uvitende og respektløse overfor kvinner, inkludert de som står meg nær.

"Jeg beklager til dem jeg såret. Jeg angrer på at jeg brukte plattformen min til å gi næring til hets og sexisme i stedet for støtte, og jeg vil ta skritt for å reflektere, lytte og gjøre det bedre."