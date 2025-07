Flytt eller dø i Francis Lawrences filmatisering av Stephen Kings The Long Walk

HQ

Det er ikke uvanlig at Stephen King-prosjekter blir filmatisert på TV eller film i disse dager. I det siste har vi sett Salem's Lot bli rebootet, The Monkey er tilbake på det store lerretet, It: Welcome to Derry er på vei, og snart kommer The Long Walk også på kino.

Sistnevnte prosjekt ledes av Francis Lawrence fra The Hunger Games, som ønsker å fortelle historien om hvordan en gruppe unge menn deltar i en årlig begivenhet der de må fortsette å gå, i en viss hastighet, helt til bare én person står igjen. Hvis du faller bak eller slutter å bevege deg, blir du skutt av en av militærpersonene som følger etter.

The Long Walk I hovedrollene ser vi Cooper Hoffman fra Saturday Night og David Jonsson fra Alien: Romulus som to menn som begge håper å vinne denne konkurransen av forskjellige grunner. Med seg i saken har de Mark Hamill som den faste militærmannen kjent som The Major, mens Judy Greer dukker opp som moren til Hoffmans karakter.

Du kan se den siste titt på den opprivende The Long Walk nedenfor, som kommer på kino 12. september.