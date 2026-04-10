FN advarer om at Libanon er på vei inn i en matvarekrise som følge av Iran-krigen

Verdens matvareprogram har advart om at Libanon står overfor en voksende matsikkerhetskrise, ettersom krigen som involverer Iran fortsetter å forstyrre forsyningskjedene og drive opp prisene.

Til tross for en skjør våpen hvile som har stanset USAs og Israels angrep på Iran, har kampene knyttet til Hizbollah i Libanon fortsatt, noe som destabiliserer landet ytterligere.

Ifølge WFP er det blitt stadig vanskeligere å få tak i mat, og prisene på grønnsaker har steget med mer enn 20 % og brød med 17 % siden begynnelsen av mars. Samtidig har inntektene blitt forstyrret, og etterspørselen har økt kraftig etter hvert som familier har blitt fordrevet.

Situasjonen er spesielt alvorlig i Sør-Libanon, der mer enn 80 % av markedene ikke lenger fungerer. I disse områdene rapporterer handelsmenn at de har mindre enn en ukes forsyninger av viktige matvarer igjen.

Det er også blitt vanskeligere å levere nødhjelp på grunn av skader på infrastrukturen og den pågående usikkerheten, selv om enkelte konvoier har klart å nå frem til noen av de mest berørte områdene.

WFP anslår at omtrent 900 000 mennesker i Libanon nå står overfor matvareusikkerhet, et tall som forventes å stige etter hvert som krisen blir dypere.