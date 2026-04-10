FN advarer om at Libanon er på vei inn i en matvarekrise som følge av Iran-krigen
Stigende priser og avbrutte forsyninger fører til at hundretusener av mennesker er på vei mot matvareusikkerhet.
Verdens matvareprogram har advart om at Libanon står overfor en voksende matsikkerhetskrise, ettersom krigen som involverer Iran fortsetter å forstyrre forsyningskjedene og drive opp prisene.
Til tross for en skjør våpen hvile som har stanset USAs og Israels angrep på Iran, har kampene knyttet til Hizbollah i Libanon fortsatt, noe som destabiliserer landet ytterligere.
Ifølge WFP er det blitt stadig vanskeligere å få tak i mat, og prisene på grønnsaker har steget med mer enn 20 % og brød med 17 % siden begynnelsen av mars. Samtidig har inntektene blitt forstyrret, og etterspørselen har økt kraftig etter hvert som familier har blitt fordrevet.
Situasjonen er spesielt alvorlig i Sør-Libanon, der mer enn 80 % av markedene ikke lenger fungerer. I disse områdene rapporterer handelsmenn at de har mindre enn en ukes forsyninger av viktige matvarer igjen.
Det er også blitt vanskeligere å levere nødhjelp på grunn av skader på infrastrukturen og den pågående usikkerheten, selv om enkelte konvoier har klart å nå frem til noen av de mest berørte områdene.
WFP anslår at omtrent 900 000 mennesker i Libanon nå står overfor matvareusikkerhet, et tall som forventes å stige etter hvert som krisen blir dypere.