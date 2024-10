Fnatic deler måter med League of Legends hovedtrener

HQ

Det er ingen hemmelighet at vestlige lag har en tendens til å flyte på League of Legends World Championship, noe vi så nok en gang med årets begivenhet der bare League of Legends Championship Series FlyQuest kom seg til Knockout Stage, med hver League of Legends EMEA Championship side som ikke klarte å komme så langt. Disse kampene hindrer imidlertid ikke vestlige lag fra å forsøke å nå fjelltoppen, og i et forsøk på å gjøre det i 2025-sesongen har Fnatic gjort en trenerendring.

Den britiske esportsorganisasjonen har avslørt at hovedtrener Tomáš "Nightshare" Kněžínek har blitt løslatt fra sine plikter i laget. Hans periode i Fnatic var fylt med oppturer og nedturer, med en LEC Spring -seier under beltet og flere andreplasser også.

Fnatic uttalte om beslutningen om å utforske andre trenermuligheter: "Tomáš kom til Fnatic på et lavpunkt i vår historie etter en ekstremt dårlig 9. plass i 2023 Winter Split, og vi er utrolig stolte av hans innsats for å snu 2023-sesongen vår for å sikre oss en plass i Worlds, samt å lede oss til 3 LEC-splittfinaler i 2024.

"Dessverre har vi ikke klart å ta det siste skrittet for å sikre et LEC-trofé, og etter avslutningen av vårt 2024 Worlds-løp, tror vi det er på tide med en ny tilnærming med noen nye ved roret, i forbindelse med andre planlagte bemanningsendringer for vår virksomhet i Berlin som vi gleder oss til å dele med deg i løpet av de kommende ukene."

Det er uklart hvem Fnatic ser på som Nightshades erstatter.