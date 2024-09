Fnatic får Blacklyte som spillstol- og skrivebordspartner

HQ

Den britiske esportsorganisasjonen Fnatic har kunngjort en ny flerårig partnerskapsavtale. Denne dreier seg om en offisiell stol- og skrivebordspartner og gjør Blacklyte til den aktuelle partneren.

Vi blir fortalt i en pressemelding at Blacklyte forventes å forsyne Fnatics skapere og profesjonelle team med møbler, og at Fnatics medlemmer til gjengjeld vil samarbeide med Blacklyte for å hjelpe til med å innovere og forbedre seg i arbeidet med å lage møbler.

Sam Matthews, administrerende direktør i Fnatic, legger til om partnerskapet: "Hos Fnatic streber vi etter å gi spillerne våre de beste verktøyene for å lykkes. Blacklytes innovative tilnærming til spillmøbler passer perfekt med vårt oppdrag om å være ledende innen esportprestasjoner. Dette partnerskapet er et viktig skritt mot å sikre at spillerne våre har det beste miljøet for å utmerke seg på de høyeste konkurransenivåene."

Den nøyaktige varigheten og verdien av partnerskapet er ikke offentliggjort.