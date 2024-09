Fnatic forlater Overwatch 2-esportscenen kun tre måneder etter returen

HQ

Da det ble rapportert at Esports World Cup ville gi finansiering til organisasjoner for å utvikle og signere lag til å konkurrere i de mange nåværende spillene og turneringene, var det store spørsmålet selvfølgelig hva som ville skje med disse raskt anskaffede lagene når EWC var ferdig. Det ser ut til at vi får vårt første eksempel på det.

For til tross for at de bare signerte og kom tilbake til konkurransescenen i Overwatch 2 for tre måneder siden i juni, har Fnatic oppløst laget sitt og bestemt seg for å forlate scenen igjen. Fnatic har gitt ut en uttalelse om denne avgjørelsen:

"Det har vært en ære å komme tilbake til Overwatch i 2024, men når OWCS-sesongen vår nærmer seg slutten, vil vi følge avslutningen fra sidelinjen.

"Vi vil fortsette å vurdere alternativene våre foran 2025-sesongen, men i mellomtiden vil vi ta dette øyeblikket til å takke fansen vår og våre spillere og ansatte som har blitt løslatt for å utforske alternativene sine resten av året."

Tror du dette bare er starten på at storklubber rundt om i verden kutter i nysignerte spillerstaller?