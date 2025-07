Fnatic gjør en rekke endringer i League of Legends -laget

HQ

Fnatic Fnatic har gjort en rekke endringer i et forsøk på å forbedre sjansene sine i League of Legends EMEA Championship. Organisasjonen har overhalt sin midtbane, droppet sin nåværende stjerne og erstattet dem med et ungt koreansk vidunderbarn, samtidig som de også har lagt til en ny prestasjonstrener i sine rekker.

Spesielt har Marek "Humanoid" Brázda blitt droppet fra sin rolle som Fnatics midtbanespiller, med spilleren som går over til benken for å gjøre plass for Yun "Poby" Sung-won. Når vi snakker om denne endringen, beskriver Fnatic å gå videre fra Humanoid som en endring som kom etter "dyp refleksjon", og med håp om at Poby kan "redde LEC".

Richard blir lagets nye prestasjonstrener, en signering som har som mål å "optimalisere spillernes prestasjoner, fremme en robust lagkultur og sørge for at troppen er mentalt og fysisk forberedt til å konkurrere på høyeste nivå."

Når det gjelder hva som skjer videre for Fnatic, vil laget være tilbake i aksjon neste uke i LEC Summer Season.