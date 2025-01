Fnatic gjør flere endringer i sin Counter-Strike 2 vaktliste

HQ

Fnatic gjør seg klar for sesongen 2025 Counter-Strike 2, som for dem vil se handling som begynner denne uken når BLAST Bounty Spring Qualifiers finner sted. Med denne turneringen som skjer veldig snart, gjorde esportsorganisasjonen en rekke endringer i siste øyeblikk til sin aktive vaktliste.

Dette har inkludert benking av Tim "nawwk" Jonasson og løslatelsen av Can "kyuubii" Ali, som har blitt anskaffet av BIG. I stedet for disse to individene finner vi Rodyon "fear" Smyk, og Denis "Burmylov" Buraga som er anskaffet fra MOUZ NXT.

Den andre endringen som er verdt å merke seg er at Fnatic også har hentet inn Peter "casle" Ardenskjold som hovedtrener og Miks "Independent" Siliņš som assistenttrener for å hjelpe laget og hjelpe dem med å oppnå sine anstrengelser for å nå toppen av en stor turnering i dette kalenderåret, noe de ikke har gjort på rundt seks år.