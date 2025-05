Fnatic kommer ut på toppen av Valorant Champions Tour Stage 1 EMEA

HQ

Den første fasen av 2025 Valorant Champions Tour har offisielt kommet til en slutt. Etter noen travle måneder har hver av de fire regionale turneringene nå avsluttet, da denne helgen endelig så EMEA innhente Amerika, Kina og Stillehavet.

Med det som er tilfelle, var vinneren av EMEA-turneringen ... Fnatic. Organisasjonen kom ut på toppen etter en dominerende sluttspillbrakett som bare så dem slippe et enkelt kart over fire individuelle spill. Faktisk viste Fnatic seg å være en slik trussel over hele turneringen som helhet at den bare droppet to kart i hele arrangementet som opprinnelig startet tilbake i slutten av mars.

Riktignok hadde Team Heretics, det andre finalelaget, en flott turnering frem til det møtte Fnatic. Heretics klarte å gå ubeseiret helt frem til Upper Bracket Final hvor det tapte mot Fnatic 2-0, og deretter ikke slippe et kart igjen før Grand Finale hvor Fnatic nok en gang viste seg å være den største tornen i siden, og til slutt tapte 3-0.

Vi må se om Heretics kan riste av seg Fnatic-problemene på Masters Toronto -arrangementet, som til tross for at de ikke vant arrangementet, har det i likhet med Fnatic og tredjeplassen Team Liquid, stanset sin billett til det internasjonale arrangementet som vil skje i hele juni i Canada.