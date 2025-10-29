Fnatic låser Boaster for sesongen 2026 Valorant

HQ

Fnatic Fnatic har virkelig vært brudepiken i 2025 Valorant sesongen, ettersom den London-baserte klubben har funnet seg selv som nummer to i tre store arrangementer i løpet av året. Klubben ble nummer to i Toronto Masters, nummer to i Esports World Cup, og på toppen av det hele ble den nummer to i Champions 2025. Selv om Fnatic ønsker å få tak i sølvtøy, er andreplassen fortsatt en beundringsverdig prestasjon, og det er uten tvil grunnen til at klubben har ladet om ved å forlenge sin Valorant kaptein.

Jake "Boaster" Howlett har blitt forlenget av laget for å sikre at han forblir i svart og oransje i minst 2026-sesongen også. Dette har blitt bekreftet i et blogginnlegg, hvor vi får vite følgende.

"Jakes uovertrufne lederskap (og uovertrufne scenetilstedeværelse) sto fast i år, og hjalp oss med å sprette tilbake fra en tøff Kickoff-sesong til Stage One Champions, kvalifisere oss til Toronto og EWC og kjempe oss helt til finalen i hver landskamp - som kulminerte med nok en finaleopptreden i Champions Paris. Vi er motiverte og glade for å fortsette dette inn i 2026, med ambisjonen om å avslutte en av disse store finalene og ta med oss et nytt trofé hjem til Fnatic-skapet."

Med Boaster låst ned, skifter spørsmålet nå til resten av startoppstillingen, ettersom det i skrivende stund er plass til en spiller til å bli lagt til det aktive laget.