Fnatic signerer crashies til Valorant vaktliste etter Leos helseproblemer

I en overraskende signering, Valorant pro-spiller Austin "crashies" Roberts slutter seg til Fnatic for 2025 Valorant Champions Tour. Dette kommer ikke bare som en overraskelse for Fnatic-fans, men det bredere Valorant samfunnet som helhet.

Leos helseproblemer har fortsatt, og til tross for håp om at han snart skulle komme seg fra dem, trenger spilleren fortsatt tid før han kan komme tilbake på Fnatics hovedoppstilling. Leo regnes fortsatt som et medlem av laget, men hans retur er uforutsigbar, og det er grunnen til at crashies er hentet inn.

Som en av de mest fremtredende spillerne i Nord-Amerika, skal crashies nå gå inn i EMEA Valorant eSports ring for første gang. Han har tidligere vært en del av Envy / OpTic Gaming-listen, og kan være en seriøst god pickup for Fnatic på dette tidspunktet.