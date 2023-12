Fntastic legges ned mindre enn en uke etter lanseringen av The Day Before

HQ

Historien om The Day Before vil gå inn i historiebøkene som en av de merkeligste og mest absurde noensinne. Først med den uvanlige tvisten om selve navnet på spillet, deretter med en taushet som fikk mange til å tvile på spillets eksistens, og til slutt med en utgivelse av så dårlig kvalitet at det kan være et av de lavest rangerte spillene i hele Steams historie. Med en enstemmig kritikk og en rekke problemer for brukerne med å få tilgang til spillet, overrasker ikke dagens nyhet oss i det hele tatt, selv om hastigheten den har blitt annonsert med gjør det.

Fntastic har tatt til Twitter / X for å utstede en uttalelse som informerer oss om studioets oppløsning bare fire dager etter utgivelsen av The Day Before. I samme tekst oppgir de at alle mottatte inntekter utelukkende vil bli brukt til å betale utestående gjeld til sine partnere og investorer, og at tittelen ikke vil motta noen oppdateringer eller feilrettinger, selv om serverne vil forbli aktive, i det minste foreløpig.

Hvis du ønsker å returnere spillet må du huske at Steam bare godtar retur hvis du har spilt spillet i mindre enn to timer, så tenk nøye gjennom om det er verdt å beholde et nyutgitt og ikke-støttet spill.