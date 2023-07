Føl Assassin's Creed Mirage på kroppen med OWOs haptisk jakke

HQ

Assassin's Creed Nexus VR er ikke den eneste måten du snart kan ta snikmorderopplevelsen til et nytt nivå på. OWO, det spanske selskapet bak Haptic Jacket-systemet, har inngått et samarbeid med Ubisoft for å lage en spesialutgave av jakken og å implementere den i flere av den franske utgiverens spill.

Det første prosjektet er sannelig ikke lite heller, for det første spillet som skal ta nytte av jakken som gir deg følelsen av å være i spillet blir Assassin's Creed Mirage. Da får vi ikke bare kjenne det på kroppen når noen griper Basim, sverd møtes og alt slikt, men også gjøre dette mens vi bruker en jakke med Assassin's Creed-motiver på seg. Ganske kult, så det er bare litt skuffende å høre at jakken vil ha en veiledende pris på over 500 dollar. Forståelig, men fortsatt skuffende.

Hvilke spill skulle du gjerne prøvd med en slik jakke?