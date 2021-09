Folkene bak Spider-Man lager også Wolverine-spill

HQ

Bare de siste månedene har Insomniac vist at de kan levere to veldig gode spill på kort tid med Spider-Man: Miles Morales og Ratchet & Clank: Rift Apart, og dette har tydeligvis studioet tenkt å fortsette med.

Det var nemlig ikke bare Marvel's Spider-Man 2 som ble annonsert i kveld, men også Marvel's Wolverine. Sistnevnte må vi nok uansett vente på en lang stund, for utviklingen startet ikke før godt ut i Spider-Man. Samtidig ledes prosjektet av Spider-Man: Miles Morales-skaperne, så her snakker vi en meget tidlig fase av utviklingen. Ikke at det stopper meg fra å bli veldig spent på hva denne gjengen kan få til med dette brutale universet.