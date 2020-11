Du ser på Annonser

Football Manager, spillet som gjør at mange sitter benket foran skjermen i time etter time, er tilbake igjen. Denne gangen kommer det også med perfekt timing med tanke på at vi er i det som forhåpentligvis er slutten av denne pandemien og sosial distansering.

Er du den neste Sir Alex Ferguson, Pep Guardiolas største rival eller kanskje Ole Gunnar Solskjærs etterlengtede arvtager? Personlig valgte jeg å prøve meg på sistnevnte ettersom det ville vært for kjedelig å styre en toppklubb, ikke sant?

Selv om Football Manager 2021 har fått en rekke oppdateringer og oppgraderinger siden forrige versjon er det fortsatt brukervennlig, og da spesielt for nye spillere som ikke er kjent med serien. Selv om mesteparten av brukergrensesnittet består av tekst fremstår introduksjonsfunksjonen veldig hjelpsom og konsis. Som eksempel kan jeg nevne at kjente uttrykk, selv for nybegynnere, som "tiki-taka" og "parkere bussen" er noen av de forhåndsinnstilte taktikk-valgene du kan velge.

Forklaringer av taktikk gir sammen med animasjoner av spillere og ballbevegelse et vist overblikk over hva som skjer på banen med gitte taktikker. Du kan selvsagt også lage dine egne taktikker og kalle de hva du vil samt at det finnes guider som viser alt fra enkle til mer avanserte funksjoner som å velge hvem som for eksempel skal ta frispark, hjørnespark eller straffer.

Alt dette er gammelt nytt for virtuelle veterantrenere så la oss heller se litt på de nye funksjonene som Sports Interactive har markedsført for 2021-utgaven. For første gang har vi kroppsspråk og nye grensesnitt for pressekonferanse og lagmøter. På overgangsiden kan du arrangere møter med rekrutteringsavdelingen eller spørre agenter om en spillers tilgjengelighet. På den taktiske siden er det en nyvinning som er populær i virkelighetens fotball for tiden; "Expected Goals" kjent som xG. La oss se nærmere på hver av disse funksjonene.

Kommunikasjon med spillere, ansatte og media er en vanlig rutine i en fotballtreners liv. Tidligere kunne du velge om du skulle være aggressiv, påståelig eller lidenskapelig i dine uttalelser, men nå kan du også spe på med kroppsspråk for å gjøre deg ekstra forstått. Du kan putte hendene i lomma for å uttrykke ro eller kaste en flaske mot en spiller for å vise hvem som er sjefen. Jeg må innrømme at jeg har vært fristet til å trykke på "kast flaske" eller "slå i bordet" under pressekonferanser bare for å se hva som skjer.

Mens vi er inne på pressekonferanser gir Football Manager 2021 oss en ny følelse av hvordan forholdet til journalister og følelsene rundt omstendigheter og kommunikasjon med de er. Er du medias kjæledegge kan svarene få en mer positiv vinkling og skape bedre moral i laget, eller du kan gå andre veien og heller være en grinete trener som gjerne blir offer for journalistenes skuddlinje som igjen gir kritiske overskrifter, og til syvende og sist kan være dårlig for moralen i garderoben. Og ja, media kommer gjerne med navn på din spillestil, som feks Sarri-ball.

For å lette litt på trykket trenger du ikke å håndtere pressen alene lenger ettersom det vil være mediamedarbeidere, lagkapteiner eller en nysignering ved din side på podiet.

De nye funksjonene på overgangsmarkedet er mye av grunnen til at jeg tror mange spillere vil returnere til serien nå, og her er det to hovedpunkter som skiller seg ut. Det å kunne spørre en agent om tilgjengeligheten til en spiller er kjærkomment før du i det hele tatt tar kontakt med klubben for å gjøre forhandlinger.

For å diskutere overganger og speideroppdrag med speiderne kan du nå arrangere rekrutteringsmøter. Nå kan du i tillegg ha en ansatt som er dedikert til å være dataanalytiker i rekrutteringsteamet ditt, og han gir deg rapporter som hjelper deg å finne tomrom i stallen din opp mot det tilgjengelige overgangsmarkedet. Skulle du derimot ikke bli helt fornøyd med disse rapportene kan speiderne ta en enda nærmere titt på tilgjengelige spillere. Som i den virkelige verden er økonomien i klubbene så som så under pandemien, og overganger vil være "vennligere" i form av overganssummer og lønninger.

La oss gå over til kampdagsopplevelsen. I tillegg til et nytt utseende før kamp og forbedrede animasjoner og grafikker introduserer Football Manager 2021 oss for en ny målemetode som heter Expected Goals (xG). Dette er et resultat av et samarbeid med SciSports som jobber med fotballklubber verden over for å tilby analysedata fra kamper.

xG kan vise deg hvor godt laget ditt er til å skape sjanser eller hvor effektiv taktikkene dine er slik at du kan justere deretter for å oppnå de ideelle statistikkene. Etter hver kamp får du tildelt xG-rapporten for laget for å se om det er noe du kan gjøre endringer på til neste gang. Enkelte ganger kan det være vanskeligere å lese oppsummeringen enn resultatet i kampen.

Til syvende og sist gir Football Manager 2021 oss flere variasjoner enn noen gang, og dette tror jeg vil både få de gamle ringrevene til å bli, men også være en fin introduksjon til nye spillere. Du kan få utløpt for din frustrasjon over at din kjære klubb ikke får ut sitt fulle potensiale, kjenne på lidenskapen Jürgen Klopp viser når Liverpool vinner ligagull eller jobbe med å få Manchester United tilbake til gamle storhetstider. Alt dette og mer til finner du i Football Manager 2021.