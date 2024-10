For å feire Castle Crashers' 15-årsdag lar utviklerne deg sette deg selv i spillet

HQ

The Behemoth er kjent for sin hektiske kunststil og uendelig interessante ideer. Selv flere tiår etter at Alien Hominid først ble utgitt og 15 år etter at Castle Crashers ga oss et partyspill vi aldri glemmer, ber folk fortsatt om mer.

Så da vi møtte John Baez, en av grunnleggerne av The Behemoth, på IndieDevDay i år, måtte vi spørre hva som kommer heretter. Baez hadde noen veldig interessante detaljer å dele om Castle Crashers DLC, og sa følgende :

"Så det vi har bestemt oss for er å gi ut en DLC som lar deg lage dine egne karakterer. Så du kan legge deg selv inn på Castle Crashers og spille som [deg selv] i Castle Crashers uten veldig mye innsats. Det er bare ni animasjonsbilder, og det animeres automatisk.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut en mal, og så kan du legge deg selv inn der."

Og vips, så kan du også bli en tegneserieaktig ridder som kjemper mot ondskapen og redder kongeriket. Hva mer kan du ønske deg fra Castle Crashers? Vi er sikre på at fansen ikke vil slutte å kreve ting, men The Behemoth lytter alltid til fanbasen sin. Sjekk ut hva som kommer for Alien Hominid-fans i hele intervjuet nedenfor :