For første gang har et Zelda-spill ikke Miyamoto i rulleteksten

HQ

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom markerer et ganske merkelig landemerke: det er det første spillet i serien uten at Shigeru Miyamoto er inkludert i spillets rulletekster.

Spillutvikler og Zelda-historiker Max Nichols delte sine funn på en Twitter-tråd, der han finner at Echoes of Wisdom har 338 personer oppført i rulleteksten.

Shigeru Miyamoto er som kjent medskaperen av The Legend of Zelda til Famicom/NES (1986), sammen med Takashi Tezuka, som heller ikke er kreditert i Echoes of Wisdom, men som heller ikke ble kreditert på Tears of the Kingdom.

Begge jobber fortsatt hos Nintendo. Tezuka er en av senioroffiserene i Nintendo EPD, Nintendos hovedavdeling for maskinvare- og programvareutvikling. Miyamoto ble kreditert som generell produsent på Zelda Tears of the Kingdom i 2023 samt Zelda Breath of the Wild i 2017.

Hans eneste andre nyere spill er Pikmin 4 fra 2023, men siden ca. 2016 har han vært dedikert til andre prosjekter, som utvikling av fornøyelsesparker og filmproduksjon. Han er 71 år, men har fortsatt ingen tanker om å pensjonere seg. Når det gjelder spill, har han imidlertid for det meste gitt fakkelen videre til andre produsenter og designere, inkludert flaggskipseriene Mario og Zelda.