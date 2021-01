For første gang noensinne har noen nådd Level 50 i Pokémon Go

Du ser på Annonser

I november slapp Niantic Pokémon Go-oppdateringen Go Beyond, og i denne økte de level-capen med ti nivåer til 50. Siden det har spillere verden over konkurrert om å være først til å nå dette, og nylig klarte to personer dette. Først ut var australske FleeceKing, og bare 16 minutter senere klarte Lauren Bertoni å gjøre det samme.

Ti levler høres kanskje ikke ut som mye, men steget mellom level 49 og 50 er i seg selv svimlende 30 millioner XP. For å sette dette i perspektiv får du bare 10 000 XP for å klare et Legendary Raid og 500 XP for å utvikle en Pokémon, få et egg eller registrere en ny Pokémon til Pokédexen.

Kort sagt har de begge mer eller mindre spilt i all tilgjengelig tid for å lykkes med dette så raskt.

Takk, Nintendo Life