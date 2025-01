Førere i Dakar Rally er mistenksomme til overraskende antidoping-test, noe som aldri har skjedd før i løpet

HQ

Noen førere fra Dakar Rally, det lange og strabasiøse rallyrittet gjennom ørkenen i Saudi-Arabia, ble utsatt for en overraskende antidopingtest: den første dopingtesten som er tatt i rallyets historie. Dette førte naturlig nok til mye forvirring og noen motstridende rapporter.

Offisielt har ikke organisasjonen informert om noen test. Men flere medier rapporterer at etter den åttende etappen ble noen syklister som Tosha Schareina, Daniel Sanders, José Ignacio Cornejo og Ricky Brabec innkalt til et "sportslig møterom", hvor de fant en overraskende antidopingprøve.

Ifølge ryktene skal den ha blitt utført på grunn av en anonym forespørsel fra et lag eller en fører. Og det dreier seg tilsynelatende om den spanske føreren Tosha Schareina, som falt av sykkelen på etappe 5. Foruten smertene fikk det ingen fysiske konsekvenser for føreren, men noen førere skal ha mistenkt at han hadde tatt dop, ifølge As.

På spørsmål om temaet fortalte noen kilder at dette var en "vilkårlig test", mens andre sa at denne typen kontroller forberedes i god tid i forveien, kanskje for å avvise mistanker...