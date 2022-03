Forever Skies viser stort potensial i gameplaytrailer

HQ

I midten av januar kunne de tidligere Divinity: Original Sin- og Dying Light-utviklerne i Far From Home viste frem sitt ambisiøse Forever Skies for første gang og sa at planen er å slippe det lovende spillet som Early Access i løpet av høsten. De gjør ikke akkurat ventetiden lettere med en ny trailer.

Grunnen til at de kalte den første traileren en teaser viser seg å være at den bare ladet opp til den mer omfattende traileren under hvor vi får se langt mer av den apokalyptiske verdenen som venter i Forever Skies. Blant annet får vi se langt mer av ekstremtværet, noen av tingene vi må gjøre for å overleve og ikke minst det som tydeligvis er et hint til at vi noen ganger må ned på bakkenivå også.